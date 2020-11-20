投資回報較預期少約5億元　房委會盈餘仍有135億元

房屋委員會就機構計劃作年終檢討，就2019/20年的財務業積作初步結算，在股票市場的收益較預期低5.22億港元，僅得9.96億港元盈餘。不過，因應有居屋項目提早完成銷售期，以及部分工程項目的建築計劃有所調整等，整體盈餘淨額仍有135億港元，較預期多2.1億港元。

房委會文件指出，環球股票市場受新冠肺炎疫情影響受挫，股票投資組合收益較預算為低，2019/20年度的整體回報率為1.97%，較修訂預算回報率的3%低，而其資金管理帳目的初步結算盈餘為9.96億港元，較修訂預算15.18億港元低5.22億。

然而，多個範疇的初步結算盈餘仍較預期高。在運作盈餘方面，租住房屋和商業樓宇業務的初步結算運作盈餘，分別較修訂預算高5.8億和5500萬港元，主要是因為薪酬、維修及改善工程和其他經常開支較預算為低。而資助自置居所業務的初步結算運作盈餘，亦較修訂預算高0.71億港元，受惠於一個居屋項目的銷售較預期提早完成，惟部分盈餘被售出較少租者置其屋計劃單位及較少轉讓補價收入所抵銷。