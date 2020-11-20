逾50%受訪者反對明日大嶼　政黨促政府放棄「政治豪賭」

立法會財務委員會即將審議涉款5.5億港元、俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究，有政黨今午(20日) 公佈民意調查結果，結果顯示，超過半數受訪者均反對計劃，要求政府即時「煞車」，最少重新評估計劃，提醒特首林鄭月娥不要跟香港市民鬥氣，不要進行這場「政治豪賭」。

民主黨及公民黨於上月8至18日進行調查，訪問了1278人，發現55%人反對明日大嶼，僅27%人支持，58%受訪者認為政府應優先發展1400公頃棕地，然後才考慮發展明日大嶼。另有67%人認為，面對經濟轉差的情況，當局應先解決民生及經濟問題，而非推行明日大嶼，25.2%及20.3%人則擔心浪費香港財政儲備及利益輸送至中資地產商。

議員尹兆堅表示，數據顯示有較多人反對明日大嶼，批評當局漠視民意，一意孤行硬推計劃，擔心最後只是全港700多萬名市民「埋單」，促請林鄭月娥不要再欺騙市民和倒錢落海。

尹續說，依照政府估算，根本不足夠本錢進行「政治豪賭」，認為當局應向發展商徵地或先動用棕地作解決方案。尹又斥政府「低估成本，高估回報」，以2018年9月價格估算工程造價，未有計算成本上漲，他舉例指香港過去大型基建如港珠澳大橋、高鐵出現成本嚴重超支的劣績，憂慮明日大嶼造價勢破萬億港元。

離島區議員李嘉豪反問，為何政府不先善用棕地、哥爾夫球場等才考慮明日大嶼，他又質疑當明日大嶼落成後，是否讓港人居住，李表示，現時立法會只餘下建制派議員，擔心研究撥款很快便通過，未來除在區議會跟進外，亦會聯同環保團體繼續關注議題。