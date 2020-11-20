好友讚張祺忠隨和　其妻Tina花名天拿水「一撻即着」

港大機械工程系副教授張褀忠殺妻案，辯方今日(20日)先後傳召被告的同事，以及跟他相識逾50年的建築師好友陳梁材作供。他們均大讚被告為人隨和，但在2018年3月大病一場後便變得無耐性及容易發忟。至於死者陳慧文(Tina)，有人就指她經常罵人，私底下更稱她是「天拿水」，即「一撻即着不會收聲」。好友更直指她欠缺優默感及社交技巧，他的妻子亦因她的說話而不想再與她聚會。

建築師陳梁材是被告張祺忠的小學同學，他說很擔心被告被捕後會沒人幫忙，故現時除不時會去探監，又會保持書信聯絡。他指被告為人隨和樸素:「佢50年如一日，永遠着一件恤衫，心口有支藍色原子筆」。此外被告亦很盡責，對教學有熱誠，有時都會與他研究學生的問題。不過被告近年很少出席同學聚會，並在大病後變得消瘦及憔悴，雖然被告解釋是游水所致，但他並不相信。

至於死者，陳認為她欠缺幽默感及社交技巧，他舉例指一次與家人到偉倫堂被告家燒烤，期間死者卻對他們說：「啲嘢係咁㗎啦...招呼張祺忠啲朋友係咁㗎啦」，又明言「呢啲嘢係要自己做，唔通要我招呼你咩」。以致他事後被妻子不斷抱怨，更說日後不要再帶她出席他們的聚會。

而於偉倫堂工作多年的職員蔡榮輝（譯音）則供稱，在跟隨過的4個舍監中最佩服被告，因他能迅速解決學生的問題，況且學校的師生均很尊敬他。

蔡因居於偉倫堂，故亦認識死者Tina。他就指，死者有一綽號叫「天拿水」：「即係一講嘢如果逆佢意，就一撻即著唔會收聲」，並且會因「嬲一啲人而鬧人，而且表現惡啲」，印象中「佢要嘅嘢一定要畀到佢」。

蔡指他居於被告樓下，有時會聽到被告房中傳出女子大叫聲，相信是死者要發洩壓力。他過往亦多次見過死者追着人罵，又見過她在電話責罵股票經紀。惟蔡認為死者只是「諗到乜就講乜」，而且「性格比較隨性，遇到唔鍾意嘅嘢會即刻出聲，個性有啲好勝，但我覺得佢性格並非真係咁強勢」。

港大機械工程系行政主任何達權（譯音）則與被告共事多年，他指被告對工作有熱誠，樂於幫助同事及學生。他認為案發前被告要兼任學系副主任，工作量加重，加上他2018年3月病癒出院後，工作效率及決策力均有下降，令他變得較無耐性，有時亦會發脾氣，指摘學校對學生及教職員不公平。

何又指，被告亦曾當着他拍枱，說話亦有提高聲線，但相信被告只是針對事情而非針對他。