10月份整體消費物價按年微跌0.2%　連續4個月錄得通縮

政府統計處今日(20日)公布最新消費物價指數，今年10月整體消費物價按年微跌0.2%，連續4個月錄得通縮，對比今年9月的整體消費物價按年跌2.2%，相關跌幅有所收窄，是由於公屋免租影響因素於上月消失。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年10月份的綜合消費物價指數(即基本通脹率)按年升0.4%，較今年9月份按年升0.5%稍低，主要是由於私人房屋租金和家庭服務費用升幅收窄所致。

上月的甲類、乙類及丙類消費物價指數，分別按年下跌0.2%、0.2%及0.1%；但剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，上月的甲類、乙類及丙類消費物價指數則按年升0.9%、0.2%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，上月錄得價格按年下跌的類別有「電力、燃氣及水」下跌21.4%、「衣履」下跌5.5%、「耐用物品」下跌2.7%和「交通」下跌1.8%。另一方面，上月錄得價格按年上升的類別則有「食品(不包括外出用膳)」上升3.2%、「雜項物品」上升1.5%、「外出用膳」上升0.9%、「住屋」上升0.5%、「煙酒」上升0.5%和「雜項服務」上升0.1%。

政府發言人表示，今年10月份基本通脹率輕微下降至0.4%，私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數中許多主要組成項目承受的價格壓力，亦在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本港疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。

發言人指，展望將來，環球和本地經濟情況仍受制於新冠肺炎疫情發展，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微，政府會繼續密切留意情況。