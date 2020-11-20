德福廣場旅巴奪命車禍　司機認罪判囚27月兼停牌

死者被夾在旅遊巴和石柱之間傷重不治。

九龍灣德福廣場去年9月發生奪命交通意外，一輛旅遊巴士擬駛出德福廣場二期巴士總站時，突然加速衝向行人路石柱，一名男途人被夾在旅遊巴與石柱之間，最終傷重不治。肇事旅遊巴司機早前在區院承認一項危險駕駛引致他人死亡及兩項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，今天（20日）被判囚2年3個月，停牌5年。

被告鄭秉富(53歲)，承認於2019年9月12日在德福廣場二期公共運輸交匯處，危險駕駛一輛旅遊巴士引致男子許世賢(38歲)死亡，並導致女子杜嘉琪(37歲)及女子陳淑云(34歲)嚴重受傷。辯方於上月求情稱，被告當時被公司要求加班工作，一日踩足12個半小時，在疲倦下誤將油門當煞車肇禍。

法官今天判刑指，被告當時視野清晰，惟其駕車起步時十分高速，而過路中的途人與穿梭巴士站很接近，雖然死者恰當地在行人過路處過路，但不幸地在意外中死亡，事件亦導致另外兩名女傷者重傷，需要一段長時間來康復。法官考慮到事件所造成的傷亡、對死傷者家人的影響等，將被告判囚2年3個月，停牌5年，並下令被告須參加駕駛改進課程。