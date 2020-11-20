財會通過政制局開新職位　曾國衞：加強粵港澳政府協調溝通

立法會今午(20日)召開財務委員會，續審議由政制及內地事務局開設2個首長級編外職位，以設立粵港澳大灣區發展辦公室。多名議員關注新設的「大灣區辦公室」和現有駐粵經濟貿易辦事處(駐粵辦)的角色分別，以及新設職位的職能範圍。政制及內地事務局局長曾國衞回應，指未來會做好兩個辦公室之間的協調工作，又指有關職位將監督政策落實情況，並加強粵港澳三地政府、甚至與業界的溝通。最終撥款申請在32票贊成、2票反對下獲得通過。

漁農界議員何俊賢支持設立有關職位，但關注大灣區辦公室和駐粵辦之間的分工問題，擔心大灣區的港人企業未來仍需要回港處理事務。曾國衞指出，大灣區辦公室及兩個新設職位有助加強粵港澳三地政府的協調和溝通工作，亦會監督有關大灣區政策的落實情況，加強與業界溝通和宣傳。

進出口界議員黃定光指，特區政府過去一直有內部溝通問題，即使處理香港事務時亦出各自為政的情況，關注設立大灣區辦公室後，如何能與其他政策局做好溝通工作。曾國衞回應，重提現時已有由行政長官主持的「推進大灣區建設及內地合作督導委員會」，其他政策局局長均為成員，強調當局會全面做好協調工作。

並無參與泛民總辭的非建制派議員鄭松泰則對項目表明反對，指當局稱兩個建議新增職位的工作表現難以被量化，質疑做法變相是「無指標」；又形容有關職位的工作是「陪玩、陪食、陪宣傳」，質疑難以令市民信服要給予高達每月27萬港元的薪金。曾國衞反駁，強調並無「陪開會、陪食飯」的情況，又批評以上僅屬鄭的個人意見。