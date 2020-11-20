中西區區議會通過動議　移走包括中聯辦附近水馬

本港於去年6月開始爆發反修例示威，警方用大型水馬包圍部分政府建築物，以避免受到示威者的暴力衝擊。有中西區區議員認為本港已恢復平靜，無必要在中聯辦及西區警署外繼續擺放大型水馬，並於區議會交通及運輸委員會會議上出2項動議，分別要求移走中西區內的大型水馬，以及移走中聯辦前門的花槽，而上述2項動議均獲區議會通過。

中西區區議員葉錦龍指，該區的水馬嚴重影響居民出入，街坊只能在隘窄的門通過，對使用輪椅出入的街坊的影響更甚，部分水馬更霸占巴士停泊位置，導致車站需暫時搬遷。他又認為香港十分安全，毋須擺設水馬。對於中聯辦前門的花槽，他認為阻街之餘，亦容易引起蚊患，惟各政府部門無意處理。他稱，倘若政府無視區議會的反對聲音，將建議動用區議會小型工程項目拆除花槽，但由於水馬屬警方財產、不屬於區議會管轄範圍，預料將與政府展開漫長的「拉鋸戰」。

區內唯一的建制派區議員楊哲安則指，水馬是臨時設施，贊成現階段應該搬走。但他對花槽持不同意見，指花槽多年來設於區內，認為不會造成阻街問題，故楊就移走花槽的動議投下反對票。對於該動議最終仍獲得區議會通過，他表示接受，但認為政府要清楚，區內意見並非一致，不過又無奈稱，明白區議會只是地方諮詢架構，政府大可選擇無視區議會意見。