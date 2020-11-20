政Whats噏：泛民離任令2小組解散　帳委會及議規會空缺需補選

港府早前宣布取消4名民主派議員資格後，其餘15名民主派議員宣布總辭抗議，當中有13名議員嘅辭職仍未失效。泛民喺辭職後未有再出席會議，更有小組委員會流會。立法會內務委員會今午(20日)開會，因有2個附屬法例小組委員會未有足夠法定人數，決定解散小組委員會。

民主派議員喺總辭前，多次要求就每條法案成立法案委員會，但在總辭過後就因為缺席會議，導致有小組委員會流會。內會副主席馬逢國喺內會會議上話有2個研究附屬法例嘅小組委員會人數，因委員人數剩下不足3人，關注係咪仍要繼續運作審議。相關嘅小組委員會分別係《2020年陸軍義勇軍及海軍義勇軍恩恤金條例(修訂附表)令》小組委員會同埋《普查及統計(2021年人口普查)令》小組委員會，最終議員喺會上亦同意解散。

另外，立法會政府帳目委員會、議員個人利益監察委員會同議事規則委員會都出現空缺，本身依3個委員會都分別有2名、3名同埋4名民主派議員出任，包括3個委員會嘅副主席。由於有議員被取消資格，再加埋總辭，嚟緊會喺下周五(27日)再補選相關委員會嘅委員。