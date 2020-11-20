橫洲收地近4個月仍有住戶留守　地署已安置144住戶

備受爭議的元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃今年7月收地，至今仍有小部分住戶未遷出。地政總署表示，截至本月中，144個合資格住戶已獲得安置，7戶的安置申請已核實資格，並正處理安置安排，31戶選擇申領核准佔用人的特惠津貼，而不選擇安置安排。至於其餘84戶並不符合安置資格，但可獲發放住戶搬遷津貼。該署指大部分住戶已離開，呼籲仍留守的少數住戶盡早遷離。

該署表示，在清拆前登記時已居於受影響的登記或持牌構築物的耕作人士，可申請農業遷置，而至本月中，共接獲39宗農業遷置申請，其中21宗申請獲確認資格，並獲邀提交務農計劃書，當中有11名申請人已提交計劃書，部門正在審批。另有15宗被拒絕，主要因申請人已獲安置、構築物違例搭建等，其餘3宗則自行撤銷。

該署續稱，政府需適時完成清拆，以盡早提供公營房屋發展用地，目前多數受影響住戶經已遷離，大部分已根據安置政策上樓。該署強調，過往已給予多次寬限予餘下的住戶，會與相關部門繼續在可行範圍下提供協助，呼籲這些少數住戶盡早遷離。

因應房屋署計劃在橫洲興建約4000個公營房屋單位，地政總署今年7月底起陸續進行清拆，並將土地交予土木工程拓展署開工。現時清拆範圍內的大部分寮屋住戶已離開，地署會繼續清理餘下土地及構築物，發展計劃收回及清理土地的費用估計約為3.1億港元。