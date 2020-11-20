留家抗疫摩擦多變「困獸鬥」　機構擬推免費住宿紓家庭衝突

新冠肺炎陰霾下市民普遍留家抗疫，有機構發現家暴現象在疫情下漸趨嚴重，日前與酒店合作推出免費住宿計劃，供受虐者及施虐者申請，為他們提供空間「避靜」及反思家庭關係，藉此紓緩家庭衝突。

和諧之家在今年7月至10月，藉香港賽馬會捐助，聯同本地酒店推出「5S和諧站」計劃，為約39個家暴家庭提供短期免費住宿服務，住宿期最多為兩周。總幹事李劉素英指出，疫情下市民留家抗疫，家人相處摩擦漸增，情況如「困獸鬥」，家暴機會大增。

她又指，機構本身有一個庇護中心，向家暴家庭的婦女及兒童提供住宿。但目前該中心共收容逾百家庭，已漸趨飽和，今年頭9個月的入住個案較去年同期上升近四成，反映家暴問題於疫情下有惡化趨勢，於是機構決定推出今次新計劃，提供中心以外的宿位。

臨床督導主任胡啟恩表示，大多家暴事件的受虐者及施虐者面對情緒爆煲，若有適當空間讓他們冷靜及反思，有助改善家庭關係。而機構藉提供住宿作過渡性支援後，會將個案轉介至綜合家庭服務中心社工持續跟進。胡舉例指，有入住個案為一名向母親動粗的女兒，女兒入住計劃下酒店房間後，表示在獨處空間下得以反思其行為及重整情緒，對傷害母親感到內疚，事後兩人關係得以緩和。

服務督導主任胡綺玲則指，機構稍後會繼續尋找資助及與商業賓館合作，為家暴家庭提供更多短期住宿的服務，幫助他們紓緩緊張關係。