男散工涉213刀殺女友　再度上訴得直須第4度審訊

內地移居來港的男散工，2009年時因在居所外發現用過的避孕套，揭發同居女友另結新歡，二人為此爭執期間，他涉嫌用菜刀狂斬女友213刀將她殺死。他因而被控謀殺，經審訊後被裁定罪成判囚終身，之後雖然上訴得直惟重審後再被定罪，他就再提上訴。如是者他經過共3次審訊仍未能洗脫謀殺罪名，而上訴庭今日(20日)就再一次裁定他上訴得直，並將案件發還重審，意味他將要面對第4次審訊。

被告梁耀强現時年約51歲，他被控在2009年9月12日，於長沙灣青山道和興大廈住所內，謀殺當時35歲的女友楊秀瑜。

被告在2010年10月21日第一次被定罪，及後獲發還重審；至2014年3月31日再被定罪後，又獲終院裁上訴得直。2018年4月26日，被告經審訊後，第3次被裁定謀殺罪成。

上訴庭今日在判詞指出，就被告殺害事主一點並沒有爭議，關鍵是被告當時的狀態及其殺人的原因，是否可以構成減低刑責並改控他誤殺。但在第3次審訊中，法官就着被告的精神狀態，未有正確指引陪審團。考慮到控罪的嚴重性，而且案情情節相對直接，故決定把案件發還重審。