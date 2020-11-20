中大學生發起校內遊行　議員：警方執法具震懾作用

香港中文大學昨(19日)約有百人在校內遊行，兼任香港中文大學校董的議員麥美娟指，事件顯示黑暴勢力仍潛伏於社會各階層，擔心勢力會持續蔓延，認為警方需嚴正執法，以作出壓制。對於國安處事隔一日後出動，認為有關方面透過認真審視報警人士提供的資訊，再高調出動，務求可將涉案人士緝拿歸案。

此外，麥指事件令人感到擔憂，將會於中大校董會上提議認真檢視校園安全問題，她又提及，不少參與遊行的人士均戴上面具，令人難以辨識身份，亦無從得知是否中大學生，日後需加強保安設施，包括於校園出入口加強管制，防止外來人士隨便進出校園，繼而作出違法行為。

前中大校董的議員葛珮帆則指，中大學生在校內遊行涉違反《港區國安法》，罪行十分嚴重，而中大多次縱容學生在校內進行違法行為，有違大眾市民的期望。她強調大學應教導學生品德、守法的重要性，需訂立相關指引或校規禁止所有人士在校內展示港獨橫額、海報等物品，又指校方更應設立嚴格的懲處機制，將嚴重違規的學生停學、甚至取消其學位資格。

對於警方高調進入校園搜證，葛珮帆認為可起到震懾作用，惟她認為校方對校園保安問題應負上更大責任，建議校方檢討保安措施，避免同類事件再度發生。

立法會教育事務委員會前主席、議員葉劉淑儀認為，警方到中大搜證絕對有需要，要了解是純粹叫喊口號，還是有組織的行動。她表示，現時香港已實施《港區國安法》，相關行為屬違法，並關注中大學生為何要作出挑釁性的行為，認為警方有需要調查背後的動機。被問到會否擔心相關行為會蔓延至其他院校，她希望警方是次的調查有阻嚇作用，對於學生有違法行為感可惜，學生應專注學業，不應以身試法。