財委會討論僅40分鐘　政府突撤回財政司1編外職位轉常額

立法會財務委員會今午(20日)審議，將財政司司長辦公室轄下1個首席經濟主任編外職位轉為常額，以繼續進行扶貧及福利等範疇的相關研究工作。會上多名議員重提早前有報道指政府有意擱置推行60至64歲市民的2元乘車優惠，又批評政府設立貧窮線後仍「愈扶愈貧」，質疑是否有必要將有關職位轉為常額。經過約40分鐘審議時間，當局突然在會上以需要更多時間研究議員意見為由，撤回有關申請。

在審議項目期間，議員陳克勤指自己並非要抺殺該名首席經濟主任以往表現，但認為既然他擔任編外職位時已做得好，是否仍有需要轉為常額；又批評政府訂立貧窮線後，「1年仲貧窮過1年」，質疑政府收集資料後並未有善用，反問「攞呢啲資料返嚟做咩呢？擺喺圖書館？定畀報紙報吓就算？」

議員周浩鼎則強調，政府在目前經濟情況下，應該將緊絀資源放到防疫抗疫等方面，應對市民即時需要；又重提早前有報道指政府有意擱置推行60至64歲市民的2元乘車優惠，以及政府至今仍拒絕設立「失業扶助金」，質疑財政司司長辦公室並無向勞工及福利局提供意見。

財政司司長辦公室政府經濟顧問歐錫熊回應，指本港目前面對兩方面的問題，例如人口老齡化問題將本港貧窮率推高2%，重申製作貧窮報告有延續性，有必要將其轉為常額職位；又強調政府過去有利用有關資料，優化其他現有的福利措施。