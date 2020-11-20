第四波疫情或至　公務員事務局籲各部門安排員工彈性上班

近日本港多日錄得雙位數字的新冠肺炎確診個案數字，意味着本港將面對第4波疫情，僱主可能需要再次安排僱員在家工作。公務員事務局今日(20日)提醒各政策局和部門，在維持公共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排。

該局發言人表示，日前曾向政策局和部門發出電郵，提醒公務員要繼續保持警覺性，做好各種防感染和社交距離措施，並且覆檢已經制訂的預案，應對一旦辦公地點出現確診或初步確診個案，或密切接觸者的情況。

發言人指，該局今日再次向政策局和部門發出指引，提醒其在維持公共服務的前提下，可以考慮採取彈性措施，減少辦公地點同一時間員工的數目，例如部門可將員工分成2組，交替在家工作，確保即使個別員工不幸受到感染，亦不會令運作停頓。

部門亦在運作許可的情況下，擴大彈性上班和午膳時間的幅度，讓員工可以避開繁忙時間上、下班和用膳。部門亦可按個別情況，容許個別員工在家工作，例如懷孕員工、患有嚴重長期病患員工，或能夠在家履行職務的員工。發言人又指，若部門因實施各項社交距離措施而影響其提供公共服務，必須盡快作出公布。