建制派狠批政府抗疫拖拉　促施政報告大刀闊斧展現決心

政府於下周三(25日)公布施政報告，建制派議員斥政府於抗疫上一直拖拖拉拉，指應該痛定思痛，於施政報告展示決心，大刀闊斧控制疫情，令經濟盡快復甦。

建制派各板塊今午(20日)與特首林鄭月娥及特首辦主任陳國基會面約1小時，就施政報告表達最後意見。建制派「班長」廖長江指各板塊有幾項共識，認為特首應於施政報告上，大刀闊斧地控制疫情，包括考慮推行強制性全民檢測；認為現時失業率並未完全反映社會環境，有不少市民面對開工不足、放無薪假的情況，施政報告應多管齊下，集中支援有關人士的需要；應容許輸入海外醫生來港執業，以紓緩公營醫療系統的壓力，而自由黨正研究提出相關私人條例草案。

隨着民主派議員總辭，建制派指立法會現正處於新形勢，提議特首責成團隊改善行政立法關係，特首及官員可多到立法會，與各事務委員會及不同黨派加強溝通，廣納不同板塊的意見，令施政更貼地。對於之前因應泛民主派作出滋擾行為，而暫停特首「短問短答」的質詢環節，建制派指會上有建議重新執行環節，認為特首並不抗拒，相信她樂意繼續到立法會接受質詢。

建制派亦指未來會繼續尋求機會直接與特首溝通，包括各事務委員會主席將不遺餘力與司長、局長進行磋商，清楚說明對政策持支持、保留甚至反對意見，希望每項公共政策推出前均可以作商討，待千錘百鍊後再作推出。

此外，議員麥美娟表示運輸及房屋局成立以來「兩邊都做得唔好」，令鐵路事故頻生，建議將決策局分拆成「房屋、發展」及「運輸、工務」兩個範疇，一方面檢視土地規劃及房屋供應發展，另一方面則兼顧運輸及基建工程，以改善工程超支及超時的情況。