街坊指選舉期間收義工訊息　投2號選民會有禮物

2018年立法會九龍西補選發生懷疑賄選事件，議員李慧琼一名兼職議員助理及另一名居民組織義工涉嫌派發「福袋」誘選民投票給鄭泳舜，案件今（20日）在西九龍裁判法院續審。海麗邨新移民女街坊供稱，首被告向她表示一名叫「霞姐」的民建聯職員會向投票給「2號」的選民送上禮物。

4名被告依次為深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）及王維霞（52歲），以及海麗邨居民陳惠娟及李謀（均50歲），而首被告曾任立法會議員李慧琼的兼職議員助理。

海麗邨街坊邱曉梅供稱，她是內地來港的新移民，於2018年時尚未有資格參加補選投票，但其丈夫就是合資格選民。庭上播放首被告與她於2018年2月至3月的WhatsApp錄音，顯示首被告曾向她轉述一名叫「霞姐」的民建聯職員的說話，即若有居民登記做選民，並投他們一票，便會收到禮物。

後來首被告又叫邱透露其丈夫的投票意向，當邱回覆「老公話講出黎係犯法架」的時候，首被告遂解釋「唔係嗌你投邊個」，只是作登記而已。

惟盤問時，邱同意派福袋與選舉投票無關，因為過去「過時過節」，民建聯都會向已登記的居民派發禮物。

而資料顯示，該次選舉共有3名候選人，1號候選人為姚松炎，2號為鄭泳舜，3號則是蔡東洲，最終鄭泳舜以10.7萬多票勝出。