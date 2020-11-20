西環藥房及觀塘冷氣工程舖售含甲醇消毒酒精　海關拘2負責人

香港海關人員今日(20日)，分別搜查1間位於西環的藥房及1間位於觀塘的冷氣工程店舖，拘捕1名59歲藥房經理及1名48歲冷氣工程店舖東主，他們涉嫌出售含有毒成分，且產品說明不符的消毒酒精，違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》，案件仍在調查中。

關員早前接獲舉報，指一間位於西環的藥房出售一款以白色膠樽裝載、每樽售110港元的消毒酒精，其標示含有75%乙醇；關員亦於一間位於觀塘的冷氣工程店舖試購另一款以透明噴霧膠樽裝載、每樽零售價10港元的消毒酒精，其標示含有75%乙醇，並標示為100毫升。海關把該兩款消毒酒精的樣本送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。

化驗結果顯示，該兩款分別於西環及觀塘出售的消毒酒精分別含有41%及67%的甲醇，乙醇含量則分別只有30%及0.1%，而於觀塘試購的消毒酒精實際容量亦只有88毫升，涉案兩款消毒酒精含有毒甲醇成分，乙醇含量與產品說明不符，其中1款的容量說明亦與產品聲稱不符，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

海關隨即部署執法行動，今日搜查該藥房及冷氣工程店舖，並拘捕1名59歲藥房男經理及1名48歲冷氣工程店舖女東主，並呼籲市民馬上停用兩款涉案消毒酒精，商戶如有出售，亦應立即下架。

海關由今年1月27日開始進行「守護者」執法行動，至今持續近十個月，出動逾6200人次巡查，搜查超過3.8萬間零售店，確保市面購買到防疫產品達到、或符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》規定。海關提醒商戶不要趁機渾水摸魚，切勿以誤導性手法銷售貨品，亦不可銷售附有虛假說明或冒牌貨品，更不應售賣不安全貨品。