東華東院延遲送樣本往化驗所　連累6名病人需重新抽血

東華東院發生醫療失誤，連累6名病人承受多一次皮肉之苦。東華東院表示，昨日(19日)原本安排將涉及6名病人的血液和尿液樣本送往化驗，但相關樣本卻未能按時送達化驗所，令血液樣本報廢，相關病人需重新抽血化驗。東華東院向受影響病人致歉，強調事件不會對病人治理造成影響。

東華東院發言人表示，該院職員今日(20日)早上發現一批血液及尿液樣本，遺漏在該院收集箱內，相關樣本共有14支，涉及6名病人，原定於昨日(19日)下午送往東區尤德夫人那打素醫院化驗室進行測試。

發言人指，由於相關血液樣本已不適合用作化驗，該院知悉事件後已即時通知各受影響病人，解釋情況並致歉；當中2名住院病人已於今日再完成抽血，而4名門診病人則已被安排於下星期內再次抽血。發言人稱，該6名病人抽取的血液樣本是用作恒常監察，而他們早前留下的尿液樣本則仍然適用來化驗。

發言人又指，經初步評估，相關化驗延後數天至約1星期，並不會對該6名病人的治理構成任何影響，該院已透過早期事故通報系統，通報醫院管理局總辦事處。該院就事件對相關病人引起不便深感抱歉，並會與他們繼續保持聯繫，提供適切協助。該院亦會審視現有程序，分析事故根源及作適當跟進和改善。