建生國際集團主席吳汪靜宜確診　疑在灣仔跳舞活動染疫

昨日(19日)衞生防護中心指，75歲女商人為一宗源頭不明確診個案，建生國際集團及基滙資本今晚(20日)發表聯合聲明，證實建生國際集團證實主席吳汪靜宜於11月17日確診新冠肺炎，目前接受隔離治療，現在健康情況大致良好。

聲明指，吳太一直做足預防措施，日前出灣仔活動期間沒有出現病徵，她於11月16日感到不適，並懷疑在該活動期間不幸地被病毒傳染，翌日到醫院求醫並確診後，一直遵從衛生防護中心的指示及建議。

聲明指，為保障員工安全，建生國際集團及基滙資本已於11月17日晚通知所有建生國際集團及基滙資本總部辦公室員工，即時安排彈性在家工作直至12月1日，並安排所有員工包括基滙資本三位執行合伙人在內接受病毒檢測，直至現時為止，並未有員工確診。

衞生防護中心昨指，女患者居東半山司徒拔道，公司在中環一號廣場。她曾於11月14日下午3時至5時到過灣仔駱克道353號「Starlight Dance Club」跳舞。