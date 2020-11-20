男大學生撞向追犯警長　阻差辦公罪成判囚2個月

男大學生去年9月30日在深水埗爆發警民衝突期間，用肩膊撞向警長心口，導致警長無法追捕疑犯。該男學生否認一項阻差辦公罪，案件今天(20日)在西九龍法院裁決。裁判官王詩麗直指被告向疑犯揚言「快走」的做法，形同鼓勵對方，被告更用自身去阻擋警長追捕疑犯，因而裁定被告罪名成立，判他即時監禁2個月。

控罪指，被告馬梓軒於2019年9月30日在深水埗南昌街123號地下外，故意阻撓正當執行職務的警務人員。

被告曾辯稱，他當時在南昌街聽到有人大喊「警察咪走！」他看見一名綠衣男飛奔而過，因注意力集中於綠衣男身上，故忽視後來趕上的警長，意外與他撞上。及後被告見警長發惡，即逃跑卻被制服。

惟裁判官不指上述情節不合理，因正常情況是先注意綠衣人被誰追趕，才能掌握突發事件，以保障自身安全。況且若是意外撞到警長，被告應知沒有做錯事，反而是警長理虧，被告理應不用逃跑，警長休也不會惡人先告狀，故此法庭認為被告是砌詞狡辯。

裁判官認為警長供詞可信，他在追捕疑犯的過程中，一早留意到一旁站立的被告，故不會意外與被告撞上。