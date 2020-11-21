東方日報A1：40國安警搜中大　港獨分子慢慢拉

香港中文大學前日發生逾百人參加的遊行宣示港獨，是6月30日實施《港區國安法》以來一個大型示威活動，警務處國家安全處接手處理，昨午派出超過40名來自國安處、鑑證科及傳媒聯絡隊的警員進入中大校園，在敬文書院、聯合書院、逸夫書院、新亞書院、中大學生會會址外等地點搜證，消息指，警方亦翻查了中大的閉路電視片段，昨日的搜證行動歷時近3.5小時，至晚上6時許，警方檢走多袋證物才撤離，暫時未有人被捕。警方國安處表示，昨午在大學保安人員陪同下在校園搜證，包括30處被刑事毀壞的地點，嚴厲譴責有人違反國安法。立法會議員葛珮帆支持警方高調到中大搜證，認為有震懾作用。

中大前日舉行網上畢業典禮，卻有逾百人遊行，參加者不但叫喊「香港獨立 唯一出路」的口號，還展示具「港獨」宣傳的橫額和旗幟，中大又指控校園多處遭人噴漆、塗鴉等被刑事毀壞。

昨午3時，警方多輛七人車抵達中大，沿二號橋直進，先到中大賽馬會研究生宿舍（三座）與中大管理層會面，其後由職員帶領兵分多路到校園各處調查，搜證地點包括二號橋附近的敬文書院、賽馬會研究生宿舍（三座）以及鄰近餐廳、百萬大道、范克廉樓中大學生會樓梯、范克廉樓對出的民主牆、聯合書院及逸夫書院一帶。

據了解，昨日搜證的其中一個重點是中文大學學生會會址，幾名警員昨午一度在會址外及附近梯間調查。中大學生會本月初曾因舉辦去年反修例期間中大二號橋的激烈警民衝突圖片展，與校方意見分歧，遭校方要求刪除，其後又因校方因應疫情將畢業禮改為網上舉行，有學生團體聲稱要發起校內遊行作抗爭。

昨日所見，中大校園大部分塗鴉已被髹上白漆，但文字仍可辨識。警方搜證工作進行至下午約5時半，警員表示在新亞書院的搜查結束並登車離開，其後約下午6時許，警方國安處人員亦從賽馬會研究生宿舍（三座）撤離，並取走多袋證物，惟未有透露證物內容，所有警員亦陸續撤離。

昨午一度發生小插曲，下午約5時半，一名中大外判保安與持相機的市民於近兆龍樓發生碰撞，該名保安報稱受傷，其後被送上救護車治理，惟於保安倒地後，有疑似大學職員與該名持相機的市民發生口角，雙方及後登上警車，由警員帶到保安處了解事件。據警方表示，該名市民屬自願協助調查，而事件中未有人被捕。

前中大校董兼立法會議員葛珮帆支持警方高調進入校園搜證，認為可起到震懾作用，惟她認為校方對保安問題應負上更大責任，並建議校方檢討保安措施，避免同類事件再發生。

中大學生在校內遊行涉違反港區國安法，罪行嚴重，而中大多次縱容學生在校內進行違法行為，有違大眾市民期望。葛強調大學應教導學生品德、守法的重要性，需訂立相關指引或校規禁止所有人士在校內展示港獨橫額、海報等物品，又指校方更應設立嚴格的懲處機制，將嚴重違規的學生停學甚至取消學位。

警方國安處人員在大學保安人員陪同下在中大調查及搜證，當中包括30處被刑事毀壞的地點。對於有人在大學校園內公然違反港區國安法及進行刑事毀壞，警方高度重視，並予以嚴厲譴責。

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