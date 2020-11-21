政府刊憲關派對房間禁夜店跳舞表演活動　明起生效為期５天

因應本港新冠疫情發展，政府今日(21日)已就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示及指明刊憲，以進一步收緊社交距離措施，有關指示由明日(22日)起生效。

食物及衞生局發言人表示：「近日源頭不明的本地個案數字有上升趨勢，顯示社區有持續的隱形傳播鏈。政府已於11月14日宣布一系列收緊社交距離的措施，針對性地限制不佩戴口罩的聚集活動。考慮到最新的公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動和不同社交活動所帶來較高的風險，因此認為現時需要再進一步收緊在第599F章下實施的社交距離措施。」

當局為此呼籲市民盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，特別是涉及不佩戴口罩或室內多人聚集的活動。

收緊措施詳情如下：

（一）在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動。

（二）所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。

政府已就第599F章下的最新指示及指明（見附件一）刊憲，以實施上述措施。上述措施將於2020年11月22日至11月26日的5日期間內生效。餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000港元及監禁6個月。

發言人補充，除上述新增的社交距離措施外，其餘於11月14日宣布的措施，包括羣組聚集及佩戴口罩的要求，仍然生效至11月26日。

此外，行政長官林鄭月娥午夜在社交網站發文，形容新冠疫情相當嚴峻，目前首要工作是透過檢測盡快切斷傳播鏈，除針對高危人士實施強制檢測，亦要推出方便市民自願接受檢測的安排，包括增加派發樣本收集瓶的地點、提供一次過津貼給確診人士等，政府將於日內公布更多詳情。