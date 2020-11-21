舊樓安全及維修保養未如理想　專家促集中打擊避責業主

油麻地廣東道唐樓本周日(15日)奪命大火，事件共造成8人死亡，拆散多個尼泊爾家庭。繼10年前馬頭圍道塌樓事故，社會再度關注舊樓的安全水平及維修保養，有專家直言香港舊樓安全存疑，因真正「責任人」為業主，促請政府集中打擊避責業主。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業今(21日)於電台節目表示，香港的舊樓安全及維修保養水平未如理想，仍有約2萬幢超過30年樓齡的年老大廈出現相關問題。他續稱，大部分年老大廈一般在1960年代或之前建造，因建築規模及複雜性較低，當時的標準較簡單及寬鬆，而該批樓宇的用途、內部構件歷經多次改動，出現不同程度的違規改裝。

他又指，涉及要改善消防水平的商住及住宅樓宇估計有1.3萬多幢，數量龐大，部門能只依靠政府部門巡查，亦不能將全部責任交由政府負責，並直指業主才是最終責任人，「逃避責任」的心態才是問題的根源。他認爲政府應集中打擊刻意避責的業主，同時利用社區力量進行游說工作，促使業主認識責任與風險。另外，政府亦要集中支援工程技術，甚至牽頭引入一些集體工程設計與施工的招標模式，為一眾業主減省籌組工程的煩惱。