郭榮鏗宣布退出政壇　稱無悔尋求美國制裁中港

港府取消4名立法會議員資格(DQ)，其中郭榮鏗宣布退出政壇，認為議會式政治已經過時，同時相信自己於政圈再沒有發展空間。而郭於2012年參選時已放棄加拿大護照，指暫時沒有計劃離港生活。

因應全國人大常委會的決定，郭榮鏗即時喪失議員資格，他於電視台專訪上指，早於7月30日被選舉主任取消參選資格時，已決定不會再參與任何選舉。郭亦指，議會式政治已經過時，應交由年輕人決定未來的走向，他不會考慮從事地區工作，指「不是我杯茶」。顧及到自己於政圈再沒有發展空間，郭指選擇瀟灑些，於此刻退出政壇相信是一件好事，但遺憾令家人承受甚大壓力。

郭榮鏗形容最近數月相當折騰，今年已經有5次需等待人大決定他的未來，於4月內會選主席風波受批評時，已預計會被DQ；直至7月《港區國安法》實施，須再次觀察會否被DQ；至8月等待人大准許他於立法會延任，但最終仍被DQ。

有指郭早前尋求美國制裁是被DQ的主因，他回應指「人生如棋，落子無悔」，要履行當時想清楚要做的事。郭形容自己一向溫和，希望可以理性、務實地落實一國兩制。

郭榮鏗自2012年起擔任法律界議員，曾任市區重建局非執行董事、競爭事務委員會委員等公職。於特首林鄭月娥上任初期，更曾接納郭就空置稅的建議，如今因應特首提請中央取消議員資格，郭亦決定結束其8年的政治生涯。