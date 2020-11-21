網台主持傑斯被國安處拘捕　涉洗黑錢及資助分裂國家

消息指，網台D100 Radio主持人傑斯(原名：尹耀昇)、妻子曾碧雲及其助手利寶麗，今早(21日)被警方國安處被拘捕，據悉與其發起的「千個爸媽，台灣助學」籌款計劃有關，計劃涉嫌洗黑錢及資助分裂國家。消息指，有人透過該計劃籌得逾千萬港元，其中更動用約600多萬港元投資股票，據悉其台灣的對口單位屬台獨組織。

傑斯今早在其Facebook發文，指被捕後已聯絡律師，暫不知可否保釋。貼文指案件仍在進行中，未能有更多資料透露，並宣布原定今日下午3點直播節目及其他節目將停止運作，直至另行通知。該網台另一主持人李慧玲亦在其Facebook表示，傑斯及他太太一同被捕，警員正在其家搜查，警方指控傑斯早前宣傳的「千個爸媽，台灣助學」計劃，涉嫌洗黑錢及資助分裂國家。

傑斯早前在網上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計劃，透過網上募捐，以眾籌方式集資資助逃往台灣的香港示威者。他今年8月拍片宣布改更捐款模式，稱會刪除以往捐款紀錄，並停止以前要填表格的捐款方式，改為「純打賞」模式，捐款人只需把收據拍下，其後會刪除紀錄。