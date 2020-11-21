尖沙咀新盤呎價$21755起　配套齊全多線交通最吸引

尖沙咀是傳統消費旺區，交通四通八達，人流絡繹不絕，在區內多年沒有新樓盤落成的情況下，發展商最新推出罕有西九住宅項目，提供172個單位，戶型多元化，預計會於月內開售。項目位處尖沙咀繁華都市中心，不但鄰近大型商場，又毗連西九CBD黃金地段周邊項目別具升值潛力。另外，項目附近又有大型綠化地段，屬旺中帶靜之選。

恒基「本木Arbour」位於尖沙咀德成街傳統豪宅地段，合共提供172個住宅單位，地庫設有兩層停車場，對於車位嚴重不足的尖沙咀來說極具吸引力。項目單位間隔多元化，為市區罕有，涵蓋開放式至3房，首張價單包括開放式單位6伙、1房單位28伙及2房單位12伙，3房單位則有4伙；單位折實售價由$5,747,940至$21,398,850，折實呎價$21,755至$28,456。

項目的地理位置是一大賣點，鄰近西九CBD黃金地段，坐擁逾400億元商業地王，配合西九未來大型基建發展，周邊項目極具升值潛力，無論租售相信都會吸引不少核心商業區的精英青睞。另外，項目附近亦不乏休憩及娛樂設施讓住戶享用，例如大型綠化地標九龍公園，有逾13公頃綠蔭讓人放鬆身心；鄰近大型綜合商場美麗華廣場及來自日本的驚安之殿堂（激安之殿堂），提供住戶日常生活所需。另外，項目坐落小學31校網及油尖旺區中學校網，擁頂尖傳統名校，培育未來精英。

交通方面，項目毗鄰港鐵站，3站內接通港鐵包括荃灣綫、觀塘綫、西鐵綫、港島綫及未來沙中綫等10條主綫，15分鐘車程穿梭4大CBD。另外，住宅又毗鄰高鐵西九龍站、紅磡直通車站、機場快綫九龍站及中港客運碼頭，貫通粵港澳大灣區。另外，住戶駕車前往中環IFC只需約10分鐘、往西九龍ICC需約6分鐘、九龍灣Megabox需約13分鐘及鰂魚涌太古坊需約15分鐘，無論住戶在哪區上班都同樣方便。