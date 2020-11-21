港疫情反彈影響星港旅遊氣泡　旅客抵星需另付1130港元即場檢測

香港與新加坡的「旅遊氣泡」明日（22日）起生效，旅客往來兩地毋須檢疫，惟香港新冠肺炎確診個案近日大幅飆升。新加坡民航局最新公布，明日起香港旅遊氣泡旅客抵新加坡機場時，需要進行1次病毒檢測，檢測費用連稅約196新加坡元（約1130港元），而首星期即22至28日則免費提供檢測。當局又指，根據協議若香港未來3日有逾22宗源頭不明確診個案，兩地旅遊氣泡需暫停。

新加坡傳媒今日（21日）報道，新加坡民航局正就是否如期明日落實雙邊航空旅遊氣泡，與香港政府保持密切聯繫。新加坡民航局會跟衞生部合作收集資訊，短期內通知公眾最新情況。

在航空旅遊氣泡安排下，兩地旅客遵守一系列防疫措施後，抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排，但旅客必須於出發前72小時內取得兩地互認的病毒測試無染疫結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的地方。

氣泡安排可因應兩地疫情發展和旅客需求靈活調整。若新加坡或香港最近7天的無關連本地個案平均超過每日5宗，氣泡安排會暫停兩周；隨後若數字回落至不超過5宗，氣泡安排即可重啟。