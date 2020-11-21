95%私營龕場未獲牌照　寶蓮禪寺或清走金庸梅艷芳骨灰

政府提供的龕位長期不足，推行《私營骨灰安置所條例》實施逾3年，審批進度亦不如預期，私營骨灰安置所發牌委員會9月終向仍未提交暫免法律責任書所需資料的申請人定下「死線」，若今年12月31日仍未能提交申請文件，將拒審理或批核申請，需要進行清灰，屆時數以十萬計的骨灰龕位將重新作處所安置，包括本港唯一保留柴火火化儀式、安放了金庸、梅艷芳等名人骨灰的寶蓮禪寺海會靈塔。

東網上月曾報道，委員會至今僅發出6個牌照，95%已申請個案仍未獲批，當中包括現存近5萬份骨灰的圓玄學院、有3.8萬份骨灰的雲泉仙館及7300多份骨灰的雲浮仙觀等龕位，若按此推算全港私人骨灰龕安置所現料存放數十萬計的骨灰。其中擁有數十年歷史的寶蓮禪寺海會靈塔約有4700個壁龕，擺放已皈依善信或僧人骨灰，包括已故歌壇天后梅艷芳、國學大師饒宗頤等名人。

據食環署資料，海會靈塔尚未交齊消防、土地、建築物規定等文件，更未通過審核，届時孝子賢孫明年隨時無法拜祭先人，先人骨灰又要再安放政府臨時骨灰龕安置所，重新輪候數載等龕位。