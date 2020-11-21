相思灣村村霸水上活動中心今冇營業　議員促盡快檢控追責

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發近一個月，地政總署將部分路段的石屎鑿開夾走，並裝設石躉和鐵柱，防止車輛駛進，今日(21日)未見工人在違建道路開工。惟同時被揭霸佔官地的僭建碼頭，卻一直只圍封，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店今日未有營業。有議員批評政府僅圍封碼頭了事，未有進一步檢控，難起阻嚇作用。

今早東網記者到違建道路視察，沿途未見有工人開工。部分路段的石屎已被鑿開和運走，現場只留下地政總署的告示牌，以及多個石躉和鐵柱。而位於自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。而位於道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，亦未有工人在場。

以往的週末，曉波徑一帶人頭湧湧，聚集不少準備出海的水上活動愛好者。但今日黃子洋經營的水上活動店罕有地未有營業，未知是因為天雨關係，抑或連日被各界炮轟受壓。而其店舖對出，多次被顧客使用的僭建碼頭只被鐵絲網圍封，旁邊豎立了地署的告示。圍封至今3星期，未有迹象顯示上址會開展修復工程。

立法會議員葛珮帆批評，政府對有人經營水上活動店且非法佔用官地僭建碼頭僅圍封了事，未有進一步檢控，難起阻嚇作用。租用獨木舟的市民早前需繞過鐵絲網落海登船，過程中亦有安全風險，她促請當局加強監察及採取必要行動，避免意外發生。她批評，政府處理相思灣事件後知後覺，因受傳媒及公眾關注才採取行動。政府應吸取今次教訓，在應對違反土地的情況時，要嚴格執法及檢控違規人士，以實際行動正視聽，為新界混亂的土地問題撥亂反正。