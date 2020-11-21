跟醫生指示　入女廁被拒　跨性女：女同事話不安！

眼前身穿紅色碎花裙的跨性別女性Alice，舉手投足都充滿女人味。「他」年多前30歲左右才變成「她」，在實現「女孩夢」的過程歷經艱辛，在穿回女裝的一刻，她才能喘一口氣。三十而立，她決定做回自己，接受性別重置手術。縱新身份帶來新挑戰，如今的她以自己喜愛的身份堅定應對，「我會企硬，唔會反悔。」

Alice從小就意識到自己和一般男生格格不入，他們喜歡車、遊戲機，她卻偏愛洋娃娃，「覺得女仔可以着裙、化妝，好靚。」她曾偷偷穿家人的衣裙等等在鏡前扮演公主，滿足自己內心的小女孩。一次她不禁向男生透露自己想穿女裝的心聲，卻換來他們訝異的目光，此後她便知道「做女仔」這個想法是「錯」的。

「性格、身形問題，中學成日畀人欺凌」，為努力符合社會對男性的既定形象，她努力健身令自己變得健碩，漸漸外表愈來愈陽剛，身邊目光終不再異樣。她以為自己終可以男性形象生活下去，無奈心中的小女孩總在夜深人靜時襲來，「返到房匿埋嘅時候，想做女仔嘅念頭就會出嚟，我刻意睡覺唔諗令自己好過啲。」

「我係屢次壓制自己嘅性別焦慮，但工作後係愈來愈強烈」，偷偷穿家人的女裝已未能緩解其焦慮，她開始花錢置裝，易服視人，「但每一次除落嚟都覺得好可惜，太短時間，好想再着一次。」踏入三十歲，她開始認真思考自己的性別問題，「我唔想到我老，有家庭仔女後先決定，到時好多解釋，係更難。」一直渴望以女性形象工作和生活的她，決定為自己完夢，在醫院接受賀爾蒙療程，並排期進行性別重置手術。

不過，她亦想不到職場會成為其完夢的阻力。同事親睹她由「男」變「女」，開始以異樣目光看待她，「佢哋直情係唔同你講嘢，有啲人係話接受唔到。」即使Alice公司聲稱有性小眾友善政策，不過缺乏教育，政策如同虛設，「佢（上司）以為我係男先想請，點知變咗女人。」變性後，她的工作能力無改變，但工作評級卻一落千丈。

在公司遭受不平等對待之外，連使用公司洗手間都成她每日一大難題。「醫生紙寫明我需要以另一個性別生活，係要用女廁，但佢（公司）唔畀」，Alice當時處變性的過渡期，未能更換身份證上的性別，其公司則因此堅持她應使用男洗手間，「佢話我入女廁會令女同事不安同焦慮，警告我再入去可能會有後果。」

「我自己都過唔到心理關口去男廁，惟有去殘廁啦。」面對職場上的冷嘲熱諷，Alice亦感心灰意冷，曾生辭職的念頭，「但我覺得好唔抵，好似被人迫走咁，而且我上司只係社會嘅縮影，係成個社會都好歧視呢件事。」她亦試過提議公司調她做不用對外溝通的職位，望減少對公司形象的傷害，「其實我好傻，咁樣係令人更歧視。」

性小眾的平權路從不易走，社會對他們仍然充滿歧視和誤解。Alice現時積極參與跨性別人士活動，希望大眾對他們認識更多，打破一般上司對性小眾就是「搞搞震」、不工作的誤解，「企出嚟就係想喚醒香港大眾、特別係老闆，畀多啲關心，唔好先用有色眼鏡看待我哋，其實我哋同一般人無分別。」

為消取大眾對跨性別人士的偏見，一直致力為性小眾人士服務的「世界公民協會中國香港」在11月21日至30日，在九龍佑寧堂舉行「跨卓藝術展」，展覽將展出分別11位跨性別模特兒的個性照片，讓大眾能夠看見他們最真實的一面，展覽更備有巡迴播放室播放相關議題影片，公眾歡迎在每天下午3時至9時半前往參與。另外，會方更安排了5場免費特備節目，如真人圖書館等讓跨性別人士分享其生命故事，由於座位有限，有興趣的朋友請預先登記報名。

活動詳情：

如欲參加特備節目，請填妥以下報名表格：