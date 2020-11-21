港深醫院為居粵港人覆診　政黨接數百宗求助促簡化登記手續

港府早前宣布居廣東省港人可到香港大學深圳醫院覆診，每次只需繳付100元人民幣診金，餘下費用差額由港府支援計劃資助，每名病人可受資助上限總額為2000元人民幣。工聯會指接獲逾300位港人求助，指很多長者不懂使用智能手機或微信APP登記覆診，並指補貼醫療費用太少，及擔心轉用內地藥物對病情有影響。

受入境檢疫措施影響，居內地港人回港覆診有困難，港府宣布本月10日起資助居廣東省港人可到港深醫院覆診。工聯會副秘書長曾志文表示，5個位於廣東省的諮詢服務中心，首日收到逾300名港人的求助。曾指，覆診人士大多以長者為主，利用手機應用程式進行登記手續有一定難度，而且需要填寫大量資料，導致成功獲批人士低於10%。工聯會促醫管局盡快簡化登記手續。

曾又指，政府今次僅補貼2000元人民幣的醫療費用太少，擔心未能夠覆蓋醫療開支；而且覆診人士未能通過計劃領取到香港藥物，擔心轉用內地藥物對病情有影響，望香港註冊藥物能盡快在內地認可醫院使用。

此外，港府早前公布將於下月23日結束為身在廣東省，及福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物特別計劃，工聯會理事長黃國指，自今年2月21日受社會福利署委託承辦「支援內地港人寄藥行動」，截至本月18日共舉辦72場次，服務達27810人次，寄出27836份藥物，其中，廣東省佔88%，福建佔7%，其他省份佔5%。

黃續指，今次寄藥服務中有約2000受惠人次居於福建省，希望港府盡快將覆診服務擴展至給予居於福建省的港人，並呼籲有需要的市民留意寄藥停止服務日期。