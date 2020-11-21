獨力撫養兒子57歲婦心臟衰竭　亟待換心續命

57歲婦人心臟衰竭急需換心！處於嚴重心臟衰竭的陳麗娟(June)，其丈夫10多年前離世，她獨力撫養兒子成人，惟她3年前因病毒感染，患上心肌炎，心臟功能更一度跌至24%，幸其後避過一劫。然而，厄運再次降臨在June身上，她今年4月起病情惡化，9月初入院後情況每況愈下，至今仍未出院，目前急需心臟移植，現時只靠不停吊強心針維持生命。她呼籲善心人捐出屍心，期望重獲新生後以義工身份重返醫院，為其他病人送上鼓勵和關心。

June在Facebook專頁「一顆等待的心 – 請代禱及呼籲器官捐贈」中透露患病後的情況，她指其心臟功能一度跌至只有24%，亦因須每日抽血，由於入針有困難，要在手背上抽血，形容過程「很不好受」。至周三(18日)，她引述醫生指，現時使用的強心針已對她無效，「下次轉差的時間要吊一種24小時不停吊著(着)的強心藥」，但只有心臟移植才可以令她重獲新生。

她已加入心臟的輪候名冊，其體重為50公斤，血型是AB型，目前正尋找體重相若、血型相同的人捐出屍心，並承諾「若果能延續生命，我會在這裏做義工，因為我明白等候的心情！渴望食物和適當的鼓勵和問候！」