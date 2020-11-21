涉冒警索2少女自拍裸露影片　港鐵車務主任還押候訊

2名分別15及16歲少女在本月中曾涉及2宗港鐵案件，案發後接獲自稱男警的來電，稱能協助2人，惟需要2人發送自拍的裸露片段作調查，2名少女有所懷疑並報警，警方其後拘捕1名港鐵男職員。案件今日(21日)在觀塘裁判法院提堂，涉案35歲男被告報稱任職港鐵車務表現主任(Operation Performance Officer)，他現被控2項冒充公職人員罪、1項提供未滿16歲的人製作色情物品罪，以及1項提供未滿18歲的人製作色情物品罪，控方申請被告暫時毋須答辯，案件現押後至明年1月29日再訊，以待警方進一步調查，包括調查可能涉及更多受害人，期間被告須繼續還押監房看管。

控罪指，被告方維舜於今年11月13日及18日在香港假冒警務人員，以及於上述2日，分別提供未滿16歲的女童X及未滿18歲的女子Y製作色情物品，即以X及Y為色情描畫對象的裸體影片。

控方反對被告保釋，指被告涉利用職權登入港鐵電腦聯絡涉案2名事主，該2名事主均是港鐵風化案的報案人。

據知，警方事後在被告的電話中發現逾百段相關色情影片，懷疑有更多人受害，會繼續調查。

辯方提出以1萬港元替被告申請保釋，遭裁判官拒絕，下令被告繼續還押監房看管。