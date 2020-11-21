祈福黨大埔出沒專呃長者　警拘三內地女「神棍」

警方大埔警區於今年7月8日至11月13日一共接獲4宗報案，事主指自己懷疑誤墮「祈福黨」騙局。4名女事主年齡介乎65至73歲，一共損失24萬港元財物。警方向受害人了解事發經過時，發現騙徒手法類似，不排除案件互有關連，於是展開深入情報搜查。

警方其後鎖定目標人物，並於昨晨(20日)採取拘捕行動，成功拘捕3名年齡介乎38至49歲的內地女「神棍」，相信3人至少涉及發生於9月30日及11月13日的兩宗騙案，2名分別65及71歲女事主合共損失28,710港元。行動中，警方檢走1萬3千元人民幣及7萬港元現金作進一步調查，暫時不排除會有更多人被捕。

據了解，騙徒針對長者埋手，先佯裝問路搭訕，其後另一人再假扮途經，並指事主家人會生大病或行惡運，聲稱自己認識「神醫」可以代為祈福，着事主交出財物，藉機將貴重物品掉包。騙徒假裝進行儀式後，會以膠袋將財物包好，並叮囑事主要於數日後始可將膠袋打開取出財物，因此，當事主發現財物被騙走時，已是數日之後。

警方指，相關舊式騙案在本港死灰復燃，於今年至今警方已接獲23宗相關報案，涉案金額達540萬港元，事主年齡介乎47至80歲，當中又以獨居長者或沒有親人陪同獨自外出的長者最為高危，而受害人除財物損失外，騙案亦大大打擊其心理，部分長者畢生積蓄被騙走，又有受害人交出具紀念價值的財物後始知受騙。

警方將繼續主動執法，並加強情報收集，以打擊相關騙案，亦會加強社區防罪意識，在長者中心等地方舉行防罪講座等。呼籲長者切勿隨意向外人透露家庭情況，不應輕易將財物交予他人，在提取大額現金或財物時應先與家人商量，又提醒市民應加強與家中長者溝通，如懷疑騙案發生，應盡快報警。