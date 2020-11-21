12港人蛇家屬赴吉澳放氣球表關注　警指違禁聚令

12名港人涉嫌於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所，至今已經90日。家屬今日(21日)到距離鹽田只有一海之隔的吉澳山，藉此表達對12港人的關注，並表示會繼續爭取透過委託律師會見12港人。下午約2時，有警員到場並指一行人違反禁聚令。

10多名家屬今早到達吉澳觀景台，遙望對岸的鹽田看守所，希望得悉12港人身處的位置。家屬亦把對12港人的思念寫在氣球上，再將氣球放上天，寓意希望他們早日平安歸來，期間亦呼喊「勿忘義士，釋放12」、「拒絕官派律師」等口號。

家屬指至今仍只能收到所謂的官方資訊，所委託的律師亦未能會見當事人並跟進情況，對於近日收到12港人的「親筆信件」，家屬質疑內容大多都一式一樣，懷疑在脅迫下撰寫信件，形容是令人不寒而慄。

故此，家屬希望藉著行動表達對12港人的關注，亦期望社會持續關注事件。此外，家屬亦希望內地有關方面明白他們對於獲得的官方資訊及「親筆信件」絕不滿意，會繼續爭取由委託律師會見12港人，同時爭取容許他們早日回港。