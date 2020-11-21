4司機樣本疑受污染致假陽性　政府稱無證據出現交叉污染

早前確診的3名的士司機及1名復康巴士司機，其後被指屬假陽性。身兼政府專家顧問的中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌昨(20日)分析，可能4人的樣本受協助進行特定群組檢測的私人化驗所污染，而交給衞生署覆檢的樣本亦同樣受污染，而出現假陽性結果。政府發言人今(21日)表示，公共衞生化驗服務處並未發現確實證據，證明樣本於處理過程中出現交叉污染。

政府發言人表示，該4宗個案經私營化驗所「金域檢驗」初步確認為1宗陽性及3宗「不確定」，送往衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後，確認為4宗陽性個案，但樣本病毒量極低，相關個案其後病毒檢測為陰性符合出院條件獲安排出院，並不影響其早前的確診個案定性。

發言人指，考慮到多宗個案同時被檢測為陽性，公共衞生化驗服務處早前進行跟進調查，包括向相關的私營化驗所了解情況，並視察其實驗室和檢視其樣本處理及化驗流程等，服務處至今並未發現確實證據證明樣本於處理過程中出現交叉污染。政府會繼續跟進並密切留意化驗所為政府提供的服務水平，確保化驗質素有所保證。