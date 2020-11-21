政Whats噏：區議會擬印「一生平安」揮春　秘書處指引起公眾不安反對

區議會以往都會撥款印製賀年宣傳品畀街坊，黃大仙區議會就提議製作「屬於香港人」嘅揮春，印製「一生平安」字眼。區議員引述區議會秘書處指，字眼同反修例運動有關，會引致不安及誤導，建議用其他常用嘅新春賀語代替，有區議員就批評屬政治打壓。

黃大仙區議會轄下嘅財務委員會近日通過撥款申請，將印製賀年宣傳品，並計劃喺揮春印製「一生平安」字眼，聲稱字眼無咩特別，平時喺長輩圖都會見到。之不過睇嚟唔係個個人都係咁諗喇，有區議員引述區議會秘書處回覆，認為揮春字眼喺反修例事件期間，被政治人物同網民廣泛應用，鼓勵市民參與不合作運動，以表達政治訴求。秘書處相信字眼含有政治意味，印製於揮春會引致不安及誤會。

亦有區議員引述秘書處提醒要基於《運用區議會撥款守則》，考慮相互尊重、社會和諧，以及向公眾負責等原則，處理區議會撥款活動。

黃大仙區議會主席許錦成批評秘書處經常以行政手段阻礙區議會撥款，今次事件更顯示秘書處基於無法捉摸嘅準則，作政治打壓同審查。許又話，由於顧及印製揮春有時效性，計劃修改有關字眼。東網記者已就事件向民政事務總署作查詢，暫時未獲回覆。