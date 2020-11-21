社聯指疫情推進長者樂齡科技　擬安排院舍測試產品

長者樂齡科技近年發展迅速，社聯行政總裁蔡海偉今日(21日)在電台節目指，樂齡科技在疫情時期加速發展，多了機構使用遙距技術，例如長者可在家中透過平板電腦得到復康運動指導。目前會展正舉行樂齡科技博覽，蔡指反應比預期好，場內設模擬評估室，展示樂齡居家設備，並有專人教導使用方法。他又稱會安排院舍測試樂齡科技產品，加快研發進度。

蔡海偉指，居家安老是政府政策，本港逾90%長者都是在家中居住，故需要適當設備，租用服務適合剛出院後有短期復康需要的長者。他表示，因應計劃請了10多位「樂齡科技應用指導員」，上門安裝設備及指導正確使用方法，又會定期觀察最新使用情況。他指，租用服務參考日本做法，衞生方面有嚴謹的清潔維修標準，收回後會經臭氧室消毒，「包裝到好似新嘅貨品先再租畀第二個家庭」。

蔡表示，儘管香港有不少公司研發樂齡科技，惟缺乏測試平台，阻礙研發進度，故社聯將會安排院舍測試樂齡科技產品，加快產品推出。他指，安老及康復服務機構可透過政府的「樂齡及康復創科應用基金」獲得資助，以添置、租用及試用有關產品。