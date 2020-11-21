香港真光辦中一網上簡介會　來年設40個自行分配學位

香港真光中學今(21日)舉行中一自行分配學位網上簡介會，校長許端蓉以直播形式介紹學校環境、學生成績、收生程序等，並播放由學生錄製的短片，分享校園生活點滴，收看人數高峰期有約580人。該校來年有132個學位，其中自行分配學位數目有40個。校方將以學業成績、操行、獎項、課外活動及服務、面試表現三方面評核學生，並於明年3月6日進行個人及小組面試。

香港真光中學2021年中一共有132個學位，中一有4班，每班人數平均33人。自行分配學位數目為40個，統一派位數目為84個，學校另外預留8個學位予重讀生，如果未能用盡，將於放榜後讓學生叩門。預留予真光小學學生的學額則有21個。收生準則包括學業成績(55%)、面試表現(20%)、操行、獎項、課外活動及服務(25%)。有家長詢問舊生子女報讀會否有加分，許端蓉表示校方會考慮這個因素，但不會明顯加分。就操行是否一定要「A」才有面試機會的問題，許端蓉稱不會有硬性標準。

申請期為明年1月4日至18日，校方將於明年3月6日面試所有申請人，當天將分爲個人及小組面試。個人面試將以英語進行，學生須朗讀一篇英文文章，並回答與文章有關的問題。小組面試則以廣東話進行，學生需討論與生活、環境有關的問題。考慮到疫情有持續的趨勢，校方有機會攤長面試時間，甚至以拍攝短片的形式面試。

許端蓉表示，真光注重學生品格培育，以及全方位發展，如發展跨學科的STEAM Class，讓學生運用科學、電腦、視覺藝術所學，並融會貫通。真光學生在學術、體育等方面都屢創佳績，去年更有約36%的畢業生入讀「三大」。校方也會定期舉辦交流團到世界各地，包括大灣區、北京、維也納、蒙古、多倫多等，拓闊學生的視野。