議員憂眾籌變「課金搞黑暴」　促盡快立法規管

網台D100 Radio主持人傑斯(原名：尹耀昇)、妻子曾碧雲及其助手利寶麗，今早(21日)被警方國安處拘捕，疑與眾籌計劃有關，涉嫌洗黑錢及資助分裂國家。有議員指現時反修例運動的資金鏈，除了來自幕後金主及外國組織外，眾籌亦是其中一個主要方法，認為是「課金搞黑暴」，促請政府盡快立法規管。

議員陸頌雄狠批有關行為是「假眾籌、真呃錢」，有人利用來源不明的資金洗黑錢，懷疑當中涉及黑暴勢力，有幕後金主如外國勢力及不法商人，以眾籌資金鼓勵他人作出違法行為，甚至挑戰《港區國安法》，繼而協助他人偷渡潛逃。

陸補充，原本眾籌目的是為新興的生意概念籌集資金，此是無可厚非，惟現時形成「呃錢新行業」，批評政府似乎「扮傻」，若然再不盡快作出規管，將令黑暴勢力更加強大，促使有人「課金後搞黑暴」。陸認為政府應一刀切並加強執法，以堵塞漏洞，相信斷財源後，將削弱黑暴勢力。

現時政府就在公眾地方進行的籌款活動，會檢視申請並發出許可證，惟網上眾籌平台不受規管。議員麥美娟指進行眾籌不用申請許可證，同時不用提交報告列出所得款項及用途，亦不用繳付稅項，「有心人」如有部分前議員可輕鬆籌得巨額款項，「直頭好過返工」。另外，麥指現時大多眾籌平台於外地成立，香港並沒有相關法例規管，令人利用漏洞洗黑錢，將幾千萬分開存入眾籌户口，難以追查資金來源，絕對會縱容黑暴勢力，同時亦影響現時香港作為國際金融中心的地位。

麥指多年來一直關注眾籌平台的發展，是自壹傳媒黎智英早年向反對派議員及政團秘密捐款逾4千萬港元後，引起外界關注，繼而興起以眾籌平台募集行動經費。麥指今年已於立法會兩度提出質詢，但對政府回覆並不滿意，批評政府手腳太慢，一直沒有作跟進，回覆亦非常籠統。