港府將發強制檢測令　曾到14間跳舞會所人士須下周二前檢測

本港新冠肺炎肆虐，其中灣仔「Starlight Dance Club」跳舞群組更引爆第4波疫情！衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(21日)表示，有關Starlight跳舞群組個案再增21人，累計達32人染疫，認為跳舞群組中或有超級傳播的情況，而眾患者過去曾到過14間跳舞會所，食衞局稍後將發出強制檢測的公告，凡於本月1日之後去過該14間會所人士，無論學員或老師，必須於本月24日前進行病毒檢測。

14間會所分別為灣仔「StarLight Dance Club」、灣仔「Tracy」、灣仔「Dance Concept」、上環「HeavenlyDance」、銅鑼灣「Dance Culture」、銅鑼灣「Dance Star Academy」、銅鑼灣「DanzStage Dance Studio」、將軍澳「Green Apple International Dance School」、新蒲崗「新光宴會廳」、深水埗「百福工業大廈美德會」、尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」、旺角「金雞廣場金儷星」、灣仔「More Dance Fame」、北角「Shining Star Dance Studio」。

食物及衞生局局長陳肇始早前公布，第4波疫情無可避免，港府會加強病毒檢測，針對3群組包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機，相關政策局正落實有關強制檢測。