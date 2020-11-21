星港旅遊氣泡順延兩周　12月初再公布啟航日期

「旅遊氣泡」未建立先爆破！香港與新加坡的「旅遊氣泡」原定明日（22日）起開展，惟本港第四波疫情爆發，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）下午緊急會見傳媒，宣布原定明日啟動的星港旅遊氣泡將順延2周。

邱騰華表示，鑑於社區已有隱形傳播鍊，為減少對旅客造成的不便有相關安排。這是經兩地政府商討後所作的決定，希望減少對兩地旅客的影響，認爲是負責任的做法，12月初會就啟航日期再作公布。

新加坡交通部長王乙康今午在社交網站表示，他於下午與邱騰華討論後作出相關決定。他稱理解旅客對此感到失望和沮喪，但雙方均認為從公共衛生角度而言，這是最好的安排，而航空公司將會與旅客聯絡。

在航空旅遊氣泡安排下，兩地旅客遵守一系列防疫措施後，抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排，但旅客必須於出發前72小時內取得兩地互認的病毒測試無染疫結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的地方。

氣泡安排可因應兩地疫情發展和旅客需求靈活調整。若新加坡或香港最近7天的無關連本地個案平均超過每日5宗，氣泡安排會暫停兩周；隨後若數字回落至不超過5宗，氣泡安排即可重啟。