涉誤診錯打薄血針致病人亡　西醫何國業脫專業失德罪

西醫何國業被指2012年10月在屯門醫院診治一名74歲病人時，疑診斷錯誤，錯誤為病人提供薄血針，令病人入院4日後死亡，被控3項專業失德。醫務委員會今(21日)裁定全部罪名不成立。

案情指，74歲老翁林勤成(音譯)於2012年10月13日，因胸口痛到急症室求醫、隨後入院。住院首2日情況較穩定，至15日情況轉差，主診醫生何國業當日曾處方薄血針，惟病人情況無好轉，至17日凌晨病逝。

何被控3項專業失德，包括於10月13日未有留意心臟酵素值持續上升作正確診斷、於10月15及16日錯誤使用薄血針，且無按情況正確調整治療計劃、未有將病人轉介予其他醫生或專家。

醫委會終裁定以上3項控罪均不成立。研訊小組主席劉允怡指，根據何提供的工作時間，他在病房當值時間於10月13日下午1時結束後，至15日早上才重回病房。而13日只有一個心臟酵素值，何不會見到數值持續上升，故第一項控罪不成立。

劉續指，在研訊中作供的專家證人均認同何的治療計劃亦合適，病人情況穩定，無原因促使何改變治療計劃。而10月16日，病人情況仍然穩定，直至17日凌晨情況才急轉直下，而當時亦非何當值時間。另外，在何非當值時間，醫院亦有其他高級醫生巡房。基於以上原因，裁定何另外兩項控罪均不成立。