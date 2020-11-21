香港潛攝大賽2020結果出爐　由今起巡迴展出

本地水域有不少美麗海洋生態，海洋生物奇妙無窮。漁農自然護理署與香港潛水總會合辦的第九屆香港潛攝大賽2020，參賽作品須以香港水域的海洋生物或生態為主題，大會收到歷屆最多參賽作品，共1073份參賽作品，並於今（21日）在香港城市大學進行直播舉行頒獎禮。

漁護署指，參賽作品充分展現香港美麗的海洋生境和奇妙的海洋生物，同時亦能加強公眾對海洋環境保育的意識。比賽分為公開組和學生組；公開組設有數碼攝影及數碼錄像兩個項目，其中數碼攝影項目更設微距照片組和標準及廣角照片組。

公開組項目另設有3個新秀潛攝員評審大獎，以鼓勵潛攝經驗較淺的潛水員參與；而數碼攝影各項目另增設優異獎。學生組則設數碼攝影比賽，及3個優秀學生潛攝員獎，鼓勵學生認識及保護香港的海洋生態及環境。此外，今年亦增設最具喜感大獎和最具動感大獎。

比賽得獎作品由今起至28日在巡迴展覽中展出：鑽石山荷里活廣場一樓中庭，本月21日至25日，開放時間上午11時至下午8時，及天水圍＋WOO嘉湖二期地下，本月24日至28日，開放時間上午11時至下午8時。