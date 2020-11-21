調查指青年朋輩生活影響家庭關係　 倡社交重質不重量

踏入青春期，青少年往往尋求獨立，朋輩的影響和角色大大提升，不過父母的角色依然十分重要。有機構進行問卷調查及分析，發現父母參與教養，對家庭和諧度及生活滿意度有正面影響，更與青少年的朋輩生活掛鈎。機構建議父母在子女社交生活扮演更積極的角色，助子女建立「重質不重量」的社交生活。

香港樹仁大學商業、經濟及公共政策研究中心於2019年5月至7月期間進行一項問卷調查，共收集35間中學共2581位中四及中五學生的回應，以了解香港青少年在不同朋輩網絡下的社交支援、父母參與教養、家庭和諧度，以及青少年生活滿意度的關係。

結果顯示，父母參與教養，例如給予學業鼓勵及指導、花時間與子女交談、讚美子女，對家庭和諧度有正面影響，也會提升青少年的生活滿意度。如受訪者有朋友，有助加強父母參與教養對家庭和諧度及生活滿意度的正面影響，效果比沒有朋友的受訪者強。但當受訪者朋友數目增加，效果又會減低。

帶領研究的中心主任李樹甘博士表示，研究結果反映朋友的「質」較「量」重要。擁有「重質不重量」的朋友，將與家庭和諧度與生活滿意度相輔相成。他鼓勵父母參與並協助子女建立有「質」的朋輩生活，相信有助青少年成長。

另外，研究亦發現，在「社交支援」的三大範疇：家人、重要他人、朋友當中，家庭支援的重要性明顯少於重要他人及朋友，並隨着朋友數目增加而迅速減少。李建議各家庭服務機構強化家庭支援，提升子女對家庭的身份認同。同時，家長也應對子女表示尊重了解，及提供支援，以提升子女的身份認同。