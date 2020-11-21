本港旅行社對旅遊氣泡延期感失望　憂其他國家對港卻步

星港「旅遊氣泡」臨門一腳泡湯，本港旅遊業界對此都感到失望，有準備出團往新加坡的旅行社表示會取消出團並退款；有業界人士則擔心是次星港「旅遊氣泡」的告吹，會引起連鎖效應，影響其他國家與本港商討「旅遊氣泡」互通的安排。

東瀛遊執行董事禤國全表示，公司原本打算兩星期後出團往新加坡，早兩日正式開售，有零星客人查詢，但「旅遊氣泡」延期後會再視乎疫情及政府安排調整行程，目前仍會如常收客，坦言原本期望透過開通新加坡旅遊為旅遊業困局破冰，但目前情況令人失望。

縱橫遊執行董事袁振寧亦指，至今收到30多名客人以不同形式報名到新加坡，若如果未出發經已觸發熔斷機制，就不會出團並會退款。而目前新加坡當局要求抵埗後增加一次檢測，擔心額外的費用及隔離時間將令客人卻步。

旅遊業議會主席黃進達認為，現階段需以抗疫為先，而旅遊氣泡初期會以商務客為主，相信對業界影響不大。據他了解，負責專機的航空公司都會對旅遊氣泡客人有一套應急方案，已購買機票的客人可延期或退票。

旅行社東主協會會長葉慶寧則認擔心會有連鎖效應，影響其他國家商討旅遊氣泡以及粵港澳通關事宜，由於社區感染個案難「清零」，建議可透過本地健康碼形式，辨別隱形傳播者，以減低社區傳播，以確保各地安全互通，拯救目前陷入冰封的旅遊業。

旅發局回應指，支持旅遊氣泡是以旅客及公眾安全為先，在抗疫新常態下，明白疫情難免時有波動，故必須謹慎應對。旅發局期待本地疫情能盡快緩和，再次迎接旅客來臨。