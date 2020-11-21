死因庭不就南丫海難研訊　家屬等足8年感憤怒

造成39人罹難的南丫海難事隔8年，但死因庭一直未召開死因研訊。至近日有南丫海難家屬收到死因庭信函，表示不會就事件召開死因研訊，有家屬收信後感到憤怒。議員涂謹申表示，若不召開死因研訊，家屬就失去盤問權，他會與家屬盡快開會，並考慮去信死因庭，冀裁判官重新考慮覆檢有關決定。

據家屬收到的信件稱，調查所引伸的刑事檢控已先後有兩名船長、兩名海事處官員被判罪成，其中海泰號船長黎細明誤殺罪成，判囚8年。同時，律政司考慮其他證據後，已於上月通知警方不會作出進一步的刑事檢控。

死因裁判官表示，由法官倫明高任主持的調查委員會，於2013年已全面披露死者的死因及死亡的環境情況；同時根據報告，並採納病理科醫生的遺體剖驗報告後，裁定海難死者是非法被殺。裁判官又認為，調查委員會的職權與死因研訊的目的完全重疊，因此毋須召開死因研訊，並將發出死亡證。

協助家屬的涂說，死因研訊程序與倫明高的調查委員會不同，前者可由陪審員根據研訊的資料及盤問結果，作出事實裁決。家屬及公眾手上所能掌握的資料極少，故此召開死因研訊有必要，否則家屬無法得知全面真相，亦失去盤問權，極不公道。