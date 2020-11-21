政Whats噏：政府行政程序多　議員斥妨礙口罩廠營運

今年年初本港曾一度出現「口罩荒」，政府其後透過抗疫基金推出「本地口罩生產資助計劃」，資助機構喺香港設立口罩生產線。之不過，議員周浩鼎(Holden)收到幾間參與計劃嘅生產商反映，當廠商交貨後，當局卻因為行政問題而遲遲唔發放資助，擔心會影響現金流。Holden就覺得，生產商響應政府推出嘅計劃，無理由因當局行政上嘅問題而受到拖累！

Holden就話，目前喺計劃下，生產商要先用自己嘅資金購買原材料，生產完口罩、交貨之後，負責計劃嘅商務及經濟發展局先至會向佢哋發放資助。之不過，佢就收到多間廠商反映，話局方審批資助緩慢，變相令生產商要等好耐先拎到資助，對現金流構成影響。佢仲提到，本港目前有大約幾千人從事口罩生產，擔心若因當局行政緩慢，最終引致廠商不幸倒閉，就會連累一大批工人失業！

至於Holden日前就同商經局副局長陳百里參觀口罩廠，期間曾向陳反映局方行政上嘅問題。佢又提到，政府一直想推動再工業化、支援「香港製造」，希望當局可以盡快根治有關問題，認真考慮加快行政程序，唔好再做鴕鳥喎！

另外，醫學會近日與政府商討強制檢測細節，據報私家醫生可自行決定是否要求病人接受強制檢測，每個轉介個案，診所可獲50元行政費，行政會議成員兼商界議員林健鋒指疫情持續，醫學界應履行社會責任，並與市民共度時艱，考慮不收取50元行政費。