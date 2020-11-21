輸入個案難斷尾　機組人員等豁免人士抵港後須於機場檢測

鑑於近日新冠肺炎疫情急速反彈，其中有不少為輸入個案，政府今晚(21日)公布，明日(22日)起進一步收緊到港機組人員、其他豁免人士的檢測及隔離安排。有關措施收緊後，所有從極高風險地區到港的豁免人士均須接受「檢測待行」安排。而豁免人士的行程範圍只可限於獲批准的公務，所屬機構須為豁免人士提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具，以及須於豁免檢疫期間，避免非必要社交接觸，盡量減低輸入個案傳入社區風險。

新措施包括所有在過去14天曾到訪極高風險地區的機組人員，必須於出發來港前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構，接受病毒檢測並取得陰性結果。機組人員到港後，亦須到衞生署臨時樣本採集中病毒檢測，於指定地點或採集中心等候檢測結果。

機組人員及船員以外的豁免人士，除總領事或同等或較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘機構人員須於所屬機構安排的地點自我隔離14天。他們抵港時亦會獲發樣本瓶，必須依照指示，於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本，再次進行病毒檢測，而所屬機構須為機構人員提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。

本地機組人員方面，於出勤極高風險地區作短暫停留期間，必須於當地以點對點交通前往航空公司於當地安排的指定酒店，並於酒店自我隔離直至下一航班，而航空公司必須為機組人員在港提供點對點交通安排，禁止機組人員使用公共交通工具來往機場、等候結果的地點、或其下榻的地方。機組人員如留港超過12天，須依照指示於來港後第12天，自行收集及交回深喉唾液樣本，再次進行病毒檢測。

至於非本地機組人員，包括貨機機組人員，則需在港完成檢測後，於航空公司所安排的酒店自我隔離，直至得出檢測結果，方可登上下一航班執勤。

政府表示，按近期經機場抵港的豁免人士每天平均人數計，機組人員是經機場抵港的豁免人士中最大的群組，佔93%；而抵港的換班船員佔5%；至於其他豁免人士，如外國領事及其他政府人員等，只佔2%。