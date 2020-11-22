「犁庭掃穴」搜查葵涌工廈派對房間　8男女涉違禁令被捕

政府因應第4波疫情來勢洶洶，已收緊多項預防措施，包括自今日(22日)凌晨零時起，所有派對房間暫停營業。葵青警區反三合會行動組接獲線報及深入調查，今日(22日)凌晨採取「犁庭掃穴」行動，突擊搜查葵涌工廠區一目標單位，搗破一個無牌飲酒場所(Party room)，發現6男2女(25至34歲)，部分人士有三合會背景。當中一名男子為負責人，涉嫌無牌賣酒及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途被捕。其餘5男2女，涉嫌於無牌場所飲酒，亦被帶署扣查。行動中，警方檢獲12支烈酒及約400罐啤酒，總值約3萬港元。

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察表示，被搗破的派對房間面積約1,200呎，間有2個房間，該批酒客亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。

警方藉此呼籲，近日疫情嚴重，衞生署昨日亦就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）作出最新訂明，2020年11月22日至26日，所有派對房間須暫停營業，希望全港市民可嚴謹遵守相關法例，減少社交接觸，從而減低病毒於社區傳播的風險。